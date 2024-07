Smoothies und mehr: „Siso Shop“ hat in Villach eröffnet

Im Siso Shop gibt es alles – von gesunden Dessertcremes bis hin zu erfrischenden Smoothies, Kollagen-Erfrischungsgetränke, Weight Loss Getränke, Haferbrei, gesunde Snacks und Nahrungsergänzungsmittel. Die Produkte sind sorgfältig ausgewählt und zielen darauf ab, nicht nur den Gaumen zu erfreuen, sondern auch das Wohlbefinden zu fördern. „Wir wollen zeigen, dass gesunde Ernährung nicht langweilig sein muss“, sagt Szilvi Gyöngyösi, die Gründerin des Siso Shops auf Social Media.

Leidenschaft für Gesundheit und Fitness

Szilvi Gyöngyösi ist nicht nur eine leidenschaftliche Sportlerin und Fitnesstrainerin, sondern auch Expertin für Ernährung. Gemeinsam mit einem der größten Entwicklungsteams in Mittel- und Osteuropa hat sie MyEatrend ins Leben gerufen, ein Projekt, das die neuesten Entwicklungen in der Ernährungswissenschaft in den Alltag integriert. „Sport und die richtige Ernährung gehen Hand in Hand. Ich möchte den Menschen in Villach helfen, Gesundheit und Sport zu einem Teil ihres Lebens zu machen“, erklärt sie. Der Siso Shop befindet sich in der Italiner Straße 2.