Arbeitskollege sieht fremden Mann wieder, ruft sofort die Polizei

Nachdem ein 30-jähriger Tscheche am Montag, dem 8. Juli, im Zuge eines Ladendiebstahls im Bezirk Mariahilf den Ladendetektiv attackiert haben und anschließend geflüchtet sein soll, konnte ein Kollege des Detektivs den Beschuldigten am Mittwoch, dem 10. Juli, gegen 15.15 Uhr, am Hauptbahnhof wahrnehmen, woraufhin er die Polizei verständigte. Der Ladendetektiv hatte seinem Kollegen zuvor ein Foto des Tatverdächtigen geschickt. Polizisten der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof nahmen den 30-Jährigen fest. In der Vernehmung zeigte er sich zum Diebstahl geständig. Den Ladendetektiv will er allerdings nicht attackiert haben. Der 30-Jährige befindet sich aktuell in Haft.