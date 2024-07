Bräutigam (31) verbringt die Flitterwochen im Gefängnis

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 17:30 / ©pexels.com

Noch bevor Braut und Bräutigam sich das Ja-Wort geben konnten, stürmte die Linzer Drogenfahndung in den Trausaal des Neuen Rathauses Linz. Und so schnell wurde aus dem „schönsten Tag des Lebens“ ein einziger Albtraum. Doch warum geriet der Bräutigam ins Visier der Beamten?

Hochzeit mit Festnahme

Tatsächlich war der Aufenthaltsort des 31-Jährigen seit geraumer Zeit nicht bekannt. Schließlich konnte aber eine gerichtlich bewilligte Festnahmeanordnung gegen den Oberösterreicher erwirkt werden. Am Tag seiner Hochzeit, dem 9. Juli, wurde die Festnahmeanordnung vollzogen. Der 31-Jährige war in Verdacht geraten, Handel mit Cannabiskraut und Kokain zu betreiben.

Außergewöhnliches Hochzeitsgeschenk

„Der Festgenommene, in dessen Besitz ein außergewöhnliches Hochzeitsgeschenk in Gestalt mehrerer morphinhaltiger Mundidol-Kapseln sichergestellt werden konnte, verantwortete sich in seinen Einvernahmen zum Suchtgifthandel umfassend geständig“, teilt die Polizei mit. Laut dem Bräutigam habe er seit seiner Haftentlassung im November 2023 im Linzer Volksgarten insgesamt etwa ein Kilogramm Cannabiskraut verkauft. Mit den „Einnahmen“ finanzierte er seine Opiatabhängigkeit. Er lieferte der Polizei einige seiner Abnehmer und Bezugsquellen aus.

Nach Trauzeugen wurde auch gesucht

Seine Flitterwochen verbringt der 31-Jährige jetzt in der Justizanstalt Linz. Apropos, der 31-Jährige war nicht der einzige von der Behörde Gesuchte. Nach seinem Trauzeugen, einem 49-Jähriger, wurde ebenso bereits wochenlang aufgrund eines gerichtlichen Vorführungsbefehl gefahndet.