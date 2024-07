Hunderte Menschen feierten beim ersten McDonalds-Rave in der Steiermark

Techno, House und Elektro – beim ersten steirischen McRave war für alle Rave-Fans etwas dabei. Wer teilnehmen wollte, konnte sich vorab mittels QR-Code nach dem „First come, first serve-Prinzip“ voranmelden, oder auch kurzentschlossen mitfeiern. Neben Beats von DJs Falaballa (Karin Ulbrich) und Martin Freudentanz (Martin Friessnegg) kam auch der Genuss vor Ort nicht zu kurz und den feierlaunigen Teilnehmer:innen stand eine große Auswahl an McMenüs und Getränken zu Verfügung.

McCafé Counter wurde zum Dancefloor

Das McDonald’s Restaurant in Gleisdorf war dabei kaum wiederzuerkennen: Der McCafé Counter verwandelte sich zum DJ Pult und die Lobby wurde im Laufe des Abends von mehr als 600 Teilnehmer in einen Dancefloor umgewandelt. Unterstützt wurde der McRave zudem von RedBull und Freudentanz. „Der erste steirische McRave war ein voller Erfolg und wir können uns gut vorstellen, zukünftig weitere Events dieser Art zu planen. Wir freuen uns sehr über den großen Ansturm und es war ein einmaliges Erlebnis, gemeinsam mit unseren Gästen und unserem Team auf diese besondere Art und Weise zu feiern”, so Franchisenehmer Martin Bacsich. Der gebürtige Burgenländer und Wahl-Steirer ist seit 1993 Franchisenehmer bei McDonald‘s Österreich und ist aktuell für fünf McDonald’s Restaurants in Wien, Niederösterreich und der Steiermark und ein Team von insgesamt 200 Mitarbeiter verantwortlich.