Ohne Futter, ohne Wasser: Hundewelpen einfach ausgesetzt

Unbekannte Täter setzten am Montagvormittag, dem 8. Juli, entlang der Alpbacher Landesstraße im Gemeindegebiet von Reith im Alpbachtal, Bezirk Kufstein, Tirol, drei Hundewelpen aus. Die Hunde wurden am Montag bzw. am Dienstag, 9. Juli, von Passanten ohne Futter und Wasser aufgefunden und anschließend dem Tierschutzverein übergeben. Ein Hundewelpe wies zahlreiche Hämatome auf und wurde aus diesem Grund einer Tierärztin zur weiteren Versorgung übergeben. Da die Hunde keinen Chip (in Österreich Pflicht) trugen, kann davon ausgegangen werden, dass dies vorsätzlich ausgesetzt wurden. Bei den Hundewelpen handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Rasse „Shiba Inu“, wobei laut Polizei derzeit noch nicht angeführt werden kann, ob sie reinrassig sind oder es sich um Mischlinge handelt.