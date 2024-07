Tankstellenraub: Angestellter jagt Räuber bis zu dessen Versteck

Am Mittwoch, dem 10. Juli, gegen 20.50 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann mit einem E-Scooter zu einer grenznahen Tankstelle in Hörbranz, Bezirk Bregenz, Vorarlberg. Vor der Tankstelle zog er sich eine Sturmhaube und Handschuhe an und betrat anschließend den Tankstellenshop. Dort begab er sich zum Kassenschalter und forderte von den anwesenden Angestellten unter Vorhalt einer Schreckschusspistole die Herausgabe des Bargeldes. Einer der Mitarbeiter übergab dem Tatverdächtigen das Bargeld aus der Kasse. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend mit dem E-Scooter in Fahrtrichtung Bodensee.

Angestellter verfolgte Räuber

Ein Angestellter verfolgte den Flüchtenden mit seinem privaten PKW und konnte dabei wahrnehmen, wie der Tatverdächtige ein Mehrparteienhaus in Hörbranz betrat. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnte der Verdächtige gegen 21.15 Uhr im Bereich des genannten Mehrparteienhauses festgestellt und in weiterer Folge festgenommen werden. Auch die Raubbeute wurde sichergestellt. Die weitere Aufarbeitung des Falles wurde vom Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen. Der Tatverdächtige wurde bereits einvernommen und wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch im Laufe des heutigen Tages in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert werden.