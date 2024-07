Zum Arzt gefahren, kam aber nicht mehr zurück: Hast du ihn gesehen?

Der Mann ist von normaler Statur und fuhr mit seinem dunkelblauen VW Rabbit. Er hat kein Handy bei sich. Seine Familie und Nachbarn sind in großer Sorge. Trotz intensiver Suche in der Umgebung und Anfragen bei Ärzten sowie Krankenhäusern gibt es bisher keine Hinweise auf den Verbleib des Herren.

Vermuteter Aufenthaltsbereich:

Fürnitz

Arnoldstein

Finkenstein

Faaker See

Villach

Die Polizeiinspektion Faak am See hat gegenüber 5 Minuten die Vermisstenmeldung bestätigt. Wer Informationen zum Verbleib von ihm oder seinem Fahrzeug hat, möge sich umgehend melden. Kontakt: Polizeiinspektion Faak am See, Telefon: 059 1332 254100

