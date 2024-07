Motorradunfall: 17-Jähriger stürzt vier Meter in die Tiefe

Am Nachmittag

Veröffentlicht am 11. Juli 2024

Am Sonntag, dem 11. Juli 2024 gegen 15.25 Uhr lenkte ein 17-jähriger Mann aus Klagenfurt sein Motorrad auf die A2 Autobahnauffahrt Pörtschach West in Fahrtrichtung Wien. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit prallte der 17-Jährige in der dortigen Rechtskurve gegen eine Betonleitwand.

Ungefähr 4 Meter in die Tiefe

Durch den Anprall stürzte er vom Fahrzeug, über die Leitwand in eine ca. 4 Meter tiefe Böschung. Er wurde verletzt und von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Neben der Polizei und Rettung standen die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach und Freiwillige Feuerwehr Velden mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz.