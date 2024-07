Brandtragödie in Graz: Prüfbericht bringt neue Details ans Licht

Eine Tragödie in der Silvesternacht hat ganz Graz erschüttert. In einer Bar war ein Feuer ausgebrochen, eine 21-jährige Niederösterreicherin schaffte es nicht mehr rechtzeitig heraus und starb, mehr als 20 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt – wir haben berichtet. Seitdem wird auf Hochtouren ermittelt.

„Fehlerdomino“: Prüfbericht liegt vor

Viele Fragen rund um die Brandtragödie blieben noch offen. Einige Antworten sollte die Innenrevision des Magistrats liefern. Der Prüfbericht liegt nun vor. Wie die Kleine Zeitung berichtet, wurden im Bericht einige Fehler offengelegt. Magistratsdirektor Martin Haidvogl spreche sogar von einem „Fehlerdomino“, welches dazu geführt haben soll, dass die gesetzlich vorgeschriebene Feuerbeschau nicht formal gemacht wurde. Klar ist aber auch: Jene Fehler stehen nicht mit dem Brand selbst in Verbindung. Zuletzt wurden, neben dem Lokalbetreiber, auch vier Beamte der Stadt Graz von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigte geführt. Es sei im Zuge der Innenrevision allerdings kein Vorsatz und kein wissentlichen Fehlverhalten seitens der Beamten festgestellt worden.

Lange Mängelliste

Doch was genau waren nun die festgestellten Fehler? Bereits im November 2020 wurde in dem Lokal eine kommissionelle Überprüfung durchgeführt, nachdem es Beschwerden gegeben hatte. Dabei sei eine lange Mängelliste ans Licht gekommen. Zwei Punkte davon seien feuerpolizeilich relevant gewesen: Zum einen hätte der Zugang zum Lager im Keller über eine Brandschutztür verfügen müssen, zum anderen habe es im Gastraum eine mangelhafte Stufenbeleuchtung gegeben. Die aufgetragene Behebung der Mängel sei seitens des Lokalinhabers jedoch gegenüber der Behörde nicht ausreichend nachgewiesen worden – und das ohne Konsequenzen. Der Vorgang wurde also in einem „HIS Akt“ abgelegt, ein historischer Akt, in dem keine aktuellen Vorgänge aufgezeigt werden. Daher sei auch nie eine Meldung an die Feuerpolizei erfolgt. Warum es zu diesem Ausgangsfehler kam, sei laut Prüfbericht nicht mehr nachvollziehbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2024 um 20:06 Uhr aktualisiert