Streit um Wolfsjagdverbot geht weiter: „Es ist klar geregelt“

Dies wurde nach einer Beschwerde von Tierschützern, darunter der Chef des Vereines gegen Tierfabriken (VGT), Martin Balluch entschieden. Klar ist auch: „Eine Ausnahme von diesem Verbot zur Vermeidung wirtschaftlicher Schäden kann nur gewährt werden, wenn sich die Wolfspopulation in einem günstigen Erhaltungszustand befindet, was in Österreich nicht der Fall ist“, heißt es in einer Aussendung des Gerichtshofs.

„Die Entscheidung hat keine unmittelbaren Auswirkungen“

Eine Stellungnahme des Kärntens Jagd- und Agrarreferent LHStv. Martin Gruber ließ nicht lange auf sich warten, er sieht das Urteil des EuGH gelassen: „Die Entscheidung hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Wolfsmanagement in Kärnten, das auf einer Verordnung und einem Alm-und Weideschutzgesetz beruht. Die Voraussetzungen für eine Entnahme werden rechtlich und fachlich überprüft. Wir werden an unserer Praxis, die sich bewährt hat, festhalten, zum Schutz der Bevölkerung und der Alm- und Landwirtschaft.“ Der EuGH habe in seinem Urteil lediglich Auslegungsfragen des Landesverwaltungsgerichts Tirol zur FFH-Richtlinie in einem einzelnen Anlassfall beantwortet. Dass trotz Schutzstatus Entnahmen von Wölfen in begründeten Fällen möglich sind, werde vom EuGH mit diesem Urteil nicht infrage gestellt.

Wegen Amtsmissbrauch angezeigt

Die Antwort von Martin Balluch auf Grubers Sichtweise blieb nicht lange aus. Er campiert derzeit, wie berichtet, in den Wäldern der Karpaten, mitten in einem Gebiet in dem es von Wölfen und Bären wimmelt und meldete sich jetzt von dort zu Grubers Stellungnahme exklusiv bei 5 Minuten. „Ich habe mir von einem Politiker wie Gruber nichts anders erwartet. Es war ohnehin nicht zu glauben, dass er da von seiner Linie abweichen würde. Wir haben ihn wegen seiner Abschussverordnungen wegen Amtsmissbrauch angezeigt und werden nun die Anzeige noch erweitern. Die Antwort der Tierschützer wird er im Herbst an der Wahlurne bekommen. Es ist klar geregelt, dass nicht abgeschossen werden darf solange der Bestand des Wolfes gefährdet ist. Was in Kärnten, wo er schon 12 Wölfe von Trophäenjägern killen ließ, nicht der Fall ist. Grubers Gruselgeschichten von Risikowölfen, die Menschen gefährden und getötet werden müssen, wird er eines Tages dem Staatsanwalt erklären müssen“, glaubt Balluch.