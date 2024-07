FH Campus Wien freut sich über zusätzliche Studienplätze

Von den insgesamt 800 zusätzlichen Anfängerinnenstudienplätzen entfallen 80 auf die FH Campus Wien, damit erhält Österreichs größte Fachhochschule die meisten Plätze in Wien. Der Ausbau betrifft dieses Mal auch stark nachgefragte Studienplätze im Bereich der Sozialen Arbeit. Damit stehen ab dem Wintersemester 2025/26 in zwei sozialen Studiengängen mehr Anfängerinnenstudienplätze als bisher zur Verfügung: Das Bachelorstudium Soziale Arbeit erhält 30 zusätzliche Studienplätze berufsbegleitend und der Masterstudiengang Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit erhält zehn zusätzliche Studienplätze berufsbegleitend. Darüber hinaus starten im Wintersemester 2025/26 das Masterstudium Sustainability Assessment and Resource Management sowie das Masterstudium Clinical Engineering, die jeweils berufsbegleitend 20 Studienanfängerinnenplätze erhalten.

„Starkes Signal“

„Es freut mich, dass das Ministerium die starke Nachfrage an Absolvent*innen im Bereich der Sozialen Arbeit sowie auch technischer und naturwissenschaftlicher Studiengänge sieht“, sagt Heimo Sandtner, Rektor und Akademischer Leiter der FH Campus Wien. „Wir kommen unserem Auftrag nach, den Studierenden eine wissenschaftlich fundierte und praxisnahe Ausbildung zu ermöglichen und damit verknüpft die anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung voranzutreiben.“ „Die Vergabe weiterer Studienplätze an die FH Campus Wien ist ein starkes Signal in unsere Richtung, den Ausbau zur „Science City“ konsequent voranzutreiben. Mit dem Ausbau an Studienplätzen tragen wir dazu bei, gesellschaftlichen Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, sagt Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung der FH Campus Wien.