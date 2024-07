Bauarbeiten: Diese Buslinien werden in Graz bis September umgeleitet

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 20:49 / ©Holding Graz/Watzinger

„Wir müssen aufgrund von Bauarbeiten in der Seebachergasse die Buslinien 64 und 64E in Richtung St. Leonhard/Klinikum Mitte ab sofort bis Freitag, 6. September 2024, bis 24 Uhr, umleiten“, teilt die Holding Graz am Donnerstag mit.

Umleitung

Die Umleitung erfolgt in Richtung St. Leonhard/Klinikum Mitte. Ab der Haltestelle Reiterkaserne fahren die Busse über Hartenaugasse – Elisabethstraße zur Haltestelle Odilieninstitut und weiter wie bisher nach St. Leonhard. Die Haltestelle Tegetthoffplatz der Linie 41 in der Elisabethstraße wird mitbedient.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2024 um 20:54 Uhr aktualisiert