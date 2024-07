Ausbau des Fernwärmenetzes: Hier wird ab Montag die Straße gesperrt

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 21:06 / ©Screenshot Google StreetView

Der Ausbau des Fernwärmenetzes, durchgeführt von der STW-Tochter Energie Klagenfurt, ist ein zentraler Bestandteil der Smart City Klimastrategie der Stadt. Ziel ist es, eine nachhaltige und umweltfreundliche Energieversorgung für die Bürger sicherzustellen.

Seit Anfang 2024

Seit Anfang 2024 wird das Netz im Westen von Klagenfurt erweitert. Die neue Trasse beginnt in der Radetzkystraße, führt durch den Schillerpark, quert den Villacher Ring und verläuft weiter über die Koschatstraße bis hin zur Anzengruberstraße. Neben den Fernwärmeleitungen werden auch Stromkabel und Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt, ebenso wie Wasser- und Gasleitungen.

©STW Klagenfurt

Neue Verkehrsmaßnahmen ab Montag, 15. Juli

Die Bauarbeiten erfolgen in Etappen. Bis zum 14. Juli bleibt der Bereich Adolf-Tschabuschnigg-Straße bis Egger-Lienz-Weg stadtauswärts gesperrt. Ab dem 15. Juli wird dieser Abschnitt wieder freigegeben. Gleichzeitig beginnen die Arbeiten in der Radetzkystraße und im Schillerpark. Hier kommt es zu keiner kompletten Straßensperre, jedoch kann es an den Kreuzungen Egger-Lienz-Weg/Koschatstraße und Radetzkystraße/Höhe Europahaus zu Verzögerungen kommen. Die Koschatstraße wird stadteinwärts als Einbahnstraße geführt, stadtauswärts wird der Verkehr über die Sterneckstraße umgeleitet. Die Fertigstellung aller Arbeiten ist für Ende September/Anfang Oktober 2024 geplant.