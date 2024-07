Ermäßigter Eintritt: Meisterschaften in Wolfsberg locken ins Stadionbad

Am Wochenende

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 21:36 / ©Screenshot Google StreetView

Die Meisterschaften beginnen am Samstag, den 13. Juli, um 8 Uhr morgens und dauern bis 17 Uhr. Am Sonntag, den 14. Juli, können Schwimmbegeisterte von 8 Uhr bis 13 Uhr die Wettbewerbe verfolgen. In diesen Zeiträumen ist das Sportbecken ausschließlich für die Teilnehmer der Meisterschaften reserviert. Die besten Schwimmer Kärntens werden um Medaillen und Titel kämpfen, und die Zuschauer dürfen sich auf packende Rennen freuen.

Ermäßigte Eintrittspreise für alle Besucher

Besonders erfreulich für alle Badegäste: An beiden Tagen gelten ganztägig die ermäßigten Abendpreise. Erwachsene zahlen lediglich 4,30 Euro statt der üblichen 6,50 Euro, und die ermäßigte Karte kostet nur 3,30 Euro statt 5 Euro.