„Kinder in Klagenfurt“: Neue Broschüre zeigt spannende Freizeitangebote

Neu in Klagenfurt

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 21:38 / ©StadtKommunikation / Zechner

Diese wurden erstmals in der Broschüre „Kinder in Klagenfurt“ festgehalten. Das Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generation der Stadt Klagenfurt veröffentlichte im Auftrag von Stadträtin Constance Mochar die Broschüre mit dem Titel „Kinder in Klagenfurt“.

Das Ziel ist …

Ziel ist es, die bestehenden Angebote den Familien näherzubringen und zum Ausprobieren neuer Aktivitäten zu animieren. Das Prospekt liegt in allen Kindergärten und Horten sowie in Schulen und dem Feriencamp Funtastico auf oder kann direkt im Rathaus in der Bürgerservicestelle abgeholt werden. Zusätzlich ist die Broschüre auf der Homepage www.klagenfurt.at aufrufbar.

Klagenfurt bietet bei jedem Wetter eine Vielfalt an Veranstaltungen, Ausflugszielen und unterhaltsamen Kinderprogrammen. Das vielseitige Angebot wurde in der Broschüre zusammengestellt. so Stadträtin DI Constance Mochar

Die kindergerechten Freizeitmöglichkeiten sind in die Kapitel „Sport & Spiel“, Touren & Trips“, „Kunst & Kultur“, „Bildung & Forschung“, „Fun & Chillen“ und „Kunterbunt“ aufgeteilt. Mit kurzen Beschreibungen sowie Bildern werden die Freizeitangebote veranschaulicht. „Es ist wichtig, die Stadt Klagenfurt noch kinderfreundlicher zu gestalten, schließlich sind wir eine zertifizierte familien- und kinderfreundliche Gemeinde. Um dies zu erreichen, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die große Auswahl an Angeboten hervorzuheben und Inspirationen zu geben“, so Astrid Malle, Leiterin des Büros für Frauen/Chancengleichheit/Generation.