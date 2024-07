Von Althofen nach Guttaring: Bike4Business verbindet Sport und Business

Acht Kilometer hin und acht Kilometer zurück! Unter dem Motto „Bringen Sie mit, was Sie bewegt“ radelten sportbegeisterte Unternehmer gemeinsam mit WK-Bezirksstellenobmann Walter Sabitzer bei der der fünften Bike4Business-Tour. Diese führte diesmal zum Gasthof-Hotel Moser nach Guttaring.

Gasthof-Hotel Moser bot ein Beisammensein

Bei einem ausführlichen Betriebsrundgang hatten die Unternehmer die Gelegenheit, den bereits in siebter Generation geführten Familienbetrieb näher kennen zu lernen. Vor zehn Jahren wurde der Hochzeitsstadl errichtet, in dem bis zu 180 Gäste feiern können. Neben der Gastwirtschaft führt die Familie Moser einen Hotelbetrieb mit zwölf Zimmern. Weitere Standbeine sind die Landwirtschaft mit Freilandschweinen und Rindern sowie eine Photovoltaikanlage, die weiter ausgebaut wird. Seit dem Jahr 2022 kann man die Familie Moser auch am traditionellen St. Veiter Wiesenmarkt in deren Almhütte besuchen.

Nach einer Stärkung und einem gemütlichen Beisammensein ging es dann wieder zurück nach Althofen.

Austauschen und vernetzen

Sabitzer freut sich schon auf die nächste Bike4Business-Tour und unterstreicht die Wichtigkeit solcher Veranstaltungen: „Das gemeinsame Erlebnis bietet unseren Unternehmern den perfekten Rahmen, um ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und zu vernetzen. Der persönliche Kontakt ist dabei besonders wichtig.“