Sonniges Sommerwetter: Kärnten erwartet hochsommerliche Temperaturen

Am Freitag setzt sich das hochsommerliche Wetter in Kärnten fort. Sonnenschein und Temperaturen zwischen 29 und 33 Grad sind zu erwarten. Dank eines auflebenden Föhns bleibt es vor allem in Unterkärnten stabil und trocken. Dennoch bleibt es nicht überall gewitterfrei: In den westlichen Teilen Kärntens, an der Grenze zu Osttirol, sowie in den Nockbergen können am Abend vereinzelt Wärmegewitter auftreten. Diese sorgen lokal für kurze Abkühlung, bevor sich die Hitze erneut durchsetzt.