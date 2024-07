Bis zu 36 Grad: So wird das Wetter in Österreich am Freitag

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 21:57 / ©5 Minuten

„In der Osthälfte des Landes scheint zunächst die Sonne, einzelne Schauerzellen sind aber im Nordosten bereits in der Früh und am Vormittag möglich. Im Westen zieht es immer mehr zu und es breiten sich Regenschauer und Gewitter tagsüber langsam ostwärts aus“, so die Prognose der GeoSphere für Freitag.

Schauer und Gewitter möglich

Am Nachmittag und Abend muss man bis nach Niederösterreich allerdings mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern rechnen. „Trocken bleibt es vorerst im Südosten und ganz im Osten“, wissen die Experten. Die Frühtemperaturen betragen zwischen 16 und 22 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen steigen von West nach Ost bis auf 36 Grad.