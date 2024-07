Überfall in St. Veit: Seniorin (92) mit Rollator beraubt

Am Donnerstag, 11. Juli 2024 gegen 16.30 Uhr haben drei vorerst unbekannte Männer in St. Veit an der Glan die am Rollator mitgeführte Handtasche einer 92-jährigen Frau aus St. Veit an der Glan gewaltsam weggerissen und geraubt.

Angehalten und festgenommen

Die Männer flüchteten in Richtung Bahnhof St. Veit an der Glan. Aufgrund der Personenbeschreibung und einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Männer kurz darauf von der Polizei angehalten und festgenommen werden. Bei den drei Männern handelt es sich um einen 36-Jährigen, einen 28-Jährigen und einen 24-Jährigen alle aus dem Bezirk St. Veit an der Glan.

Sie seien in „Geldnot“

Im Zuge der Einvernahmen gaben sie als Motiv Geldnot an. Das Diebesgut von mehreren hundert Euro wurde bei den Beschuldigten sichergestellt, die weggeworfene Handtasche und Brieftasche konnten aufgefunden werden. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden die Männer in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.