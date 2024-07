Betrüger in Villach unterwegs: Fahndung nach falschen Handwerkern läuft

Veröffentlicht am 11. Juli 2024, 22:04 / ©5min.at

Am heutigen Donnerstag, 11. Juli, gaben drei derzeit unbekannte Täter vor, dass die Dachrinne eines 69-jährigen Mannes aus Villach beschädigt sei und eine Reparatur benötige. Der 69-Jährige willigte ein. Im Zuge dieser „Reparatur“ bohrten die als Dachdeckerfirma agierenden Täter mehrere Löcher in die Kupferrinne des Opfers und bot dem Opfer anschließend an, diese zu ersetzen.

Täter flüchteten sofort: Fahndung

Nachdem das Opfer Verdacht schöpfte und die Täter durch mehrere Fragen in Erklärungsnot brachte, verließen die drei Männer fluchtartig das Grundstück. Das Trio flüchtete mit einem Kastenwagen mit tschechischem Kennzeichen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt.