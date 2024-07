Brand am Wörthersee: Bootsexplosion setzt Bootshaus in Flammen

Am gestrigen Abend geriet ein E-Motorboot aus bislang unbekannter Ursache in Brand und explodierte gegenüber dem Wohnsitz eines 75-jährigen Mannes in Maiernigg, an der Wörthersee-Süduferstraße. Das Feuer griff auf das Bootshaus über. „Jedoch dürften laut derzeitigen Ermittlungsstand mindestens drei Boote teils schwer beschädigt worden sein“, teilt die Polizei mit.

Ölsperre errichtet

Anrainer konnten einige Boote rechtzeitig von der Gefahrenzone wegbringen, indem sie sie an naheliegende Bojen verbrachten. Dennoch stand das Bootshaus bald darauf in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf errichtete umgehend eine Ölsperre, um mögliche Umweltschäden durch auslaufende Chemikalien oder Öl zu verhindern.

©privat | Das Feuer griff schnell… ©KK | …auf das gesamte Bootshaus über. ©KK | Sowohl Flammen als auch Rauchwolke waren von weithin sichtbar.

„Brand aus“ um 22.40 Uhr

Um 22.40 Uhr konnte die Feuerwehr „Brand aus“ melden. Die Spurensicherung wurde eingeleitet. „Ein verständigter Landeschemiker besichtigte die Einsatzörtlichkeit und gab an, dass keine akute Umweltgefährdung bestehe und der Zustand am Freitagvormittag, dem 12. Juli 2024, erneut kontrolliert wird“, heißt es weiter.

Keine Verletzten trotz Bootshausinferno

Zum Glück wurde niemand verletzt oder gefährdet. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt. Aufgrund des Einsatzes war die Wörthersee-Süduferstraße zwischen Reifnitz und Maiernigg bis 23 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

63 Florianis im Einsatz

An der Bekämpfung des Feuers waren neben der Polizei die Berufsfeuerwehr Klagenfurt/WS sowie die Freiwilligen Feuerwehren Viktring-Stein, Krumpendorf, St. Martin/Klagenfurt und Reifnitz beteiligt. Insgesamt waren elf Fahrzeuge, ein Boot und 63 Einsatzkräfte im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und weitere Schäden zu verhindern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2024 um 08:23 Uhr aktualisiert