Motorrad in Auto gekracht – 18-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 07:04 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger

Am gestrigen Donnerstag, 11. Juli gegen 20 Uhr, war ein 18-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad gerade auf der B81 von Sittersdorf in Richtung Bleiburg unterwegs. Zur selben Zeit ist eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land mit ihrem Auto aus der Ausfahrt des Erlebnisbads Sonnegg ausgebogen. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte in das Auto.

Frau blieb unverletzt

Durch den Unfall stürzte der 18-Jährige und wurde verletzt. Er musste von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht werden. Die Frau blieb unverletzt, am Auto und am Motorrad war jeweils leichter Sachschaden entstanden, berichtet die Polizei. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn nur einseitig befahrbar. Neben der Polizei und der Rettung stand auch die Feuerwehr Althofen im Einsatz.