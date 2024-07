Bei Promenadenbad: Unbekannter stiehlt E-Bike von Oberösterreicher

Das E-Bike eines 54-Jährigen wurde beim Promenadenbad in Pörtschach am Wörthersee gestohlen.

Das E-Bike eines 54-Jährigen wurde beim Promenadenbad in Pörtschach am Wörthersee gestohlen.

Zwischen 15.45 und 17.15 Uhr hat eine bisher noch unbekannte Person beim Promenadenbad in Pörtschach am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) ein Spiralschloss aufgebrochen, das das E-Bike eines 54-jährigen Oberösterreichers versperrte. In weiterer folge nahm der Unbekannte das E-Bike mit. Dem Opfer ist ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro entstanden, berichtet die Polizei nun.