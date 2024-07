Muren und Co.: Massives Unwetter über Teile Kärntens gezogen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war der Nordosten Kärntens von Unwettern mit massiven Niederschlägen betroffen. Vor allem das Görtschitz- und Lavanttal waren davon stark betroffen. So wurde etwa die Freiwillige Feuerwehr Eberstein nach Hüttenberg gerufen, wo es aufgrund der intensiven Regenfälle zu Überschwemmungen kam. „Die Anfahrt gestaltete sich schwierig, da Muren und Bäume teilweise die Straße verlegten und auch die Görtschitz über die Ufer trat“, so die Florianis auf Facebook, die im weiteren Verlauf der Nacht auch in Eberstein im Einsatz standen, wo die Görtschitz etwa am Sportplatz über die Ufer trat.

©FF Eberstein | Die Görtschitz hat im Zuge der Unwetter Hochwasser geführt. ©FF Eberstein | Sie trat hier und da auch über die Ufer.

Unwetterschäden sorgten für Straßensperren in Hüttenberg

Zwischenzeitlich waren aufgrund von „massiven Unwetterschäden“ auch die B92 bei Hüttenberg und die Mosinzer Landesstraße (L89) gesperrt, wie die Marktgemeinde Hüttenberg auf Facebook erklärt. Die Straßen konnten aufgrund des „unermüdlichen Unwetter-Einsatzes“ der Feuerwehren, der Straßenmeisterei Eberstein und der Polizeiinspektion Klein St. Paul mittlerweile aber wieder freigegeben werden.

Hast du schon einmal ein schweres Unwetter erlebt? Ja. Noch nie. Schon oft. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Pöllinger Straße in St. Andrä teils weggerissen

Auch im Oberen Lavanttal waren die Feuerwehren in der Nacht stundenlang im Einsatz. So hat ein „kurzes aber heftiges Gewitter“ für Vermurungen, Überflutungen, vielen umgefallenen Bäumen und Straßensperren gesorgt, wie die St. Andräer Bürgermeisterin Maria Knauder berichtet. Vor allem die Pöllinger Straße sei stark in Mitleidenschaft gezogen und weite Teile weggerissen worden.

Person musste aus Pritschenwagen gerettet werden

Vor allem die Gemeinden Frantschach-St. Gertraud und Preitenegg hat es aber im Oberen Lavanttal massiv getroffen. In Frantschach-St. Gertraud sind deshalb weiterhin noch viele Straßen gesperrt – mehr dazu hier. In Preitenegg musste überhaupt eine Person aus einem Pritschenwagen gerettet werden, da dieser vom über die Ufer getretenen Waldensteiner Bach gegen ein dortiges Brückengeländer gedrückt worden wahr. Verletzt wurde bei den Unwettern, wie die Polizei berichtet, glücklicherweise niemand.

©Freiwillige Feuerwehr Preitenegg | Ein Pritschenwagen wurde in Preitenegg gegen ein Brückengeländer gedrückt. ©Freiwillige Feuerwehr Preitenegg | Die Feuerwehren hatten in der Nacht auf Freitag… ©Freiwillige Feuerwehr Preitenegg | …generell viel Einsatzstellen… ©Freiwillige Feuerwehr Preitenegg | …im Oberen Lavanttal abzuarbeiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2024 um 07:59 Uhr aktualisiert