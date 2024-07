Grazer Cabriobus legt am Wochenende eine Pause ein

Während der Sommermonate tourt der Bus durch die Innenstadt. Am Wochenende aber wird dieser nicht verkehren, so informiert die Holding Graz: „Am 13. und 14. Juli finden aus organisatorischen Gründen keine Stadtrundfahrten statt.“

Der Cabriobus-Fahrplan

Der Cabriobus der Graz Linien fährt von 1. Mai bis 29. September 2024 an folgenden Tagen: Mittwoch bis Freitag um 11 Uhr, am Samstag um 11 Uhr sowie 13 Uhr und am Sonntag sowie an Feiertagen um 11 Uhr. An einigen Terminen werden auch Vollmondfahrten angeboten. Näheres zum Angebot gibt es auf der Website der Holding Graz.