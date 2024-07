Feuerwehr im Einsatz: Auto über Böschung abgerutscht

Ein Auto ist gestern Abend in Faak am See über eine Böschung abgerutscht - die Feuerwehr stand im Einsatz.

Faak am See

Ein Auto ist gestern Abend in Faak am See über eine Böschung abgerutscht - die Feuerwehr stand im Einsatz.

/ ©FF Faak am See

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 08:11 / ©FF Faak am See

Donnerstagabend, am 11. Juli um 19.37 Uhr, wurden die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Faak am See mit der Sirene zu einem technischen Einsatz im Ortsgebiet alarmiert. Ein Auto war dort über eine steile Böschung abgerutscht und ist in einem Baum hängengeblieben. „Das Fahrzeug wurde zuerst mittels Keil gesichert. Danach mussten einige Baumstümpfe entfernt werden, um den Wagen unbeschädigt bergen zu können“, berichten die Florianis auf Facebook nun.

Drei Einsätze an einem Tag für Feuerwehr Faak am See

Mit dem Tanklöschfahrzeug und einem Abschleppseil konnte das Fahrzeug dann schließlich wieder auf die Straße gebracht werden. Bei dem Einsatz handelte es sich gleich um den dritten an einem Tag für die Faaker Florianis. Unter anderem stand in der Nacht auf gestern ein Carport in Flammen – mehr dazu hier.