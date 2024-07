Falstaff „kürt“ die besten Hotels in Kärnten – das sind sie

Im nun bereits vierten Hotel-Guide bietet der „Falstaff“-Verlag, der ansonsten eher für kulinarische Berichterstattung bekannt ist, einen Überblick über die „besten“ Hotels in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol. Dabei bricht man alles auch auf die Bundesländer herunter und zeigt, welche fünf Hotels jeweils am besten bewertet wurden.

Das sind die Top fünf im Hotel-Ranking in Kärnten

In die Top 10 österreichweit und damit gleichzeitig auf Platz 1 in Kärnten hat es das Hotel Schloss Seefels in Pörtschach am Wörthersee geschafft. 99 von 100 möglichen Punkten wurden dabei im Falstaff Hotel-Guide vergeben. Mit 97 Punkten und damit immer noch top unterwegs sind auch das Falkensteiner Schlosshotel in Velden und das Mountain Resort Feuerberg. Auf den Plätzen vier und fünf finden sich mit jeweils 95 von 100 möglichen Punkten „der daberer. das biohotel“ in Dellach im Drautal und das „Hotel Hochschober“ auf der Turracherhöhe wieder.