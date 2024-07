„Unser Gasthaus wurde von einer Mure getroffen“ – Aufräumarbeiten starten

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 08:50 / ©KK

In der Steiermark wüteten in der vergangenen Nacht schwere Unwetter, die auch vor der Gemeinde Maria Lankowitz nicht haltmachten. Besonders hart traf es das Gasthaus Grabenmühle, das nach einem Murenabgang schwer beschädigt wurde. „Unser Gasthaus ist ab sofort bis auf weiteres geschlossen, es wurde heute von einer Mure getroffen. Gott sei Dank sind wir alle wohlauf. Ab morgen wird in die Hände gespuckt und geschaufelt“, teilte das Team des Gasthauses mit.