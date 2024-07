Keine Entspannung in Sicht: Noch mehr Gewitter rollen an

In der Nacht auf den heutigen Freitag zogen schwere Unwetter über Teile Österreichs. In Krottendorf, Steiermark, wurde der Zivilschutzalarm ausgerufen, in Tirol kam es zu Vermurungen, ein Ehepaar wurde in seinem Auto eingeschlossen und auch in Kärnten zeichnet sich ein katastrophales Bild. Die örtlichen Feuerwehren haben alle Hände voll zu tun. Entspannung ist leider so bald keine in Sicht, die Unwettergefahr bleibt heute hoch.

Hast du schon einmal ein schweres Unwetter erlebt? Ja. Noch nie. Schon oft. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Es geht weiter mit Gewittern

Einzelne Schauer- und Gewitterzellen ziehen bereits in der Früh und am Vormittag über den Nordosten Österreichs, wie die GeoSphere Austria in ihrer Prognose mitteilt. Im niederösterreichischem Theresienfeld regnet es bereits jetzt stark. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) sind Schauer und Gewitter in den Morgenstunden im äußersten Westen sowie östlichen Flachland möglich. Skywarn Austria dazu: „Momentan gehen bereits kräftige Gewitter über Südtirol nieder. Es ist zu erwarten, dass sich diese auf ihrem Weg nach Osten verstärken und um die Mittagszeit bzw. am frühen Nachmittag Osttirol, Oberkärnten und den Pinzgau erreichen.“

Lokalaugenschein aus Kärnten

©Freiwillige Feuerwehr Preitenegg | Die Feuerwehren standen im Dauereinsatz. ©Freiwillige Feuerwehr Preitenegg | In der Nacht zogen plötzlich schwere Unwetter über Kärnten. © Georg Bachhiesl | Es kam zu Murenabgängen und Überschwemmungen. © Georg Bachhiesl | Vor allem die Bezirke Wolfsberg … ©FF Eberstein | … und St. Veit wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Gewitter ziehe Richtung Osten

Die Wetterdienste sind sich einig: Die Gewitterzellen ziehen tagsüber in verstärkter Form Richtung Osten. „Am Nachmittag besteht somit in Osttirol, Oberkärnten, Salzburg, Oberösterreich, der Obersteiermark und in weiterer Folge auch in Niederösterreich, Wien und im Nordburgenland hohe Unwettergefahr“, so Skywarn Austria. „Im Westen zieht es immer mehr zu und es breiten sich Regenschauer und Gewitter tagsüber langsam ostwärts aus. Am Nachmittag und Abend muss man bis nach Niederösterreich hinein mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern rechnen“, fasst die GeoSphere Austria zusammen. Die UWZ spricht von heftige Gewitter mit großem Hagel, Starkregen und Sturmböen. Dem stimmt auch Skywarn Austria zu und fügt hinzu: „Richtung Nordosten besteht auch ein leicht erhöhtes Tornadorisiko.“

Bis in die Nacht

Nach einer kurzen Entspannung soll es laut UWZ auch schon wieder weitergehen: „Im Westen steigt die Gewittergefahr nach einer vorübergehenden Wetterberuhigung ab dem späten Nachmittag ebenfalls wieder an, in Nacht auf Samstag ist im Norden dann eine zweite Runde an Gewittern möglich.“ Unsicherheit herrscht noch, ob es auch in Unterkärnten zu Gewittern kommt oder trocken bleibt. Laut der GeoSphere Austria und der UWZ soll der Unterkärntner Raum verschont bleiben. „Wenn die Gewitter auch hier durchziehen, sind hier ebenso die erwähnten Begleiterscheinungen möglich“, so Skywarn Austria. Geringeres Unwetterrisiko herrsche in Vorarlberg und Tirol. Skywarn Austria abschließend: „Die Gewitteraktivität hält zum Teil bis in die zweite Nachthälfte hinein an.„