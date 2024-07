Falstaff Hotel-Guide 2024: Das sind Top 10 Österreichs

Tirol ist das meist vertretene Bundesland in der Elite der Hotels.

Tirol ist das meist vertretene Bundesland in der Elite der Hotels.

Veröffentlicht am 12. Juli 2024

Im nun bereits vierten Hotel-Guide bietet der „Falstaff“-Verlag, der ansonsten eher für kulinarische Berichterstattung bekannt ist, einen Überblick über die „besten“ Hotels in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol. Dabei bricht man alles auch auf die Bundesländer herunter und zeigt, welche fünf Hotels jeweils am besten bewertet wurden.

Die Top 10 Österreichs

Auf Platz 1 der Top 10 österreichweit hat es das „Interalpen-Hotel Tyrol“ geschafft, gefolgt vom „Naturhotel Forsthofgut“ in Salzburg und dem „Park Hyatt Vienna“ in Wien. Tirol ist mit vier Plätzen das meist vertretene Bundesland in den Top 10 der „besten Hotels“ Österreichs.

Die Top Ten Hotels Österreichs Interalpen-Hotel Tyrol, 6410 Telfs (100 Falstaff-Punkte) Naturhotel Forsthofgut, 5771 Leogang (100 Falstaff-Punkte) Park Hyatt Vienna, 1010 Wien (100 Falstaff-Punkte) DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort, 5611 Großarl (99 Falstaff-Punkte) Hotel Sacher Wien, 1010 Wien (99 Falstaff-Punkte) Trofana Royal Resort, 6561 Ischgl (99 Falstaff-Punkte) Hotel Almhof Schneider, 6764 Lech am Arlberg (99 Falstaff-Punkte) Hotel Schloss Seefels, 9212 Pörtschach (99 Falstaff-Punkte) Das Central – Alpine. Luxury. Life, 6450 Sölden (99 Falstaff-Punkte) Schlosshotel Ischgl, 6561 Ischgl (99 Falstaff-Punkte)