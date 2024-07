Nach Unwettern: Katastrophe in fünf steirischen Gemeinden festgestellt

Mehrere Gewitterfronten sind im Verlauf des gestrigen Abends und der Nacht auf heute durch die Steiermark gezogen – begleitend mit Hagel, Starkregen und Sturm. Sowohl Feuerwehr als auch Rotes Kreuz stehen quasi im Dauereinsatz. Insbesondere der Bezirk Voitsberg ist von dem Unwetter betroffen. In der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld wurde auf Anforderung des Bürgermeisters in der Nacht der Zivilschutzalarm ausgelöst. Evakuierungen mussten durchgeführt werden und eine Vielzahl an Haushalten in den betroffenen Bereichen sind ohne Strom. Mehrere Haushalte in den betroffenen Gebieten sind aktuell abgeschnitten und nicht erreichbar.

Keine ernsthaften Personenschäden gemeldet

Die Einsatzkräfte sind seit den Nachtstunden im Dauereinsatz. Ernsthafte Personenschäden wurden bis dato glücklicherweise nicht gemeldet. Die Graz-Köflacher-Bahn musste den Betrieb aufgrund von unterspülten Gleisen einstellen. Aktuell weicht das Wasser wieder zurück und die Einsatzkräfte arbeiten weiter an der Behebung der Schäden. Auch der Bezirk Murtal wurde von den Unwettern getroffen. Insbesondere in den Gemeinden Spielberg und Zeltweg sind zahlreiche Keller unter Wasser und verschlammt. Die Feuerwehren sind auch hier seit Stunden im Einsatz.

Nehmen Unwetter immer mehr zu? Ja. Unwetter treten häufiger auf. Nein. War immer schon so. Habe keine Meinung dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Nach schweren Unwettern werden Erkundungsflüge durchgeführt

Für die Gemeinden Edelschrott, Maria Lankowitz, Krottendorf-Gaisfeld, St. Martin am Wöllmißberg und die Stadtgemeinde Voitsberg wurde von der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg die Katastrophe festgestellt. Neben den hunderten Kräften der Freiwilligen Feuerwehren sind auch die Energie Steiermark, der Straßenerhaltungsdienst des Landes Steiermark, Geologen sowie die Experten der Schutzwasserwirtschaft im betroffenen Gebiet im Einsatz. Im Laufe des Vormittags werden mit Hubschraubern des Österreichischen Bundesheeres Erkundungsflüge durchgeführt, um die Lage genauer beurteilen zu können.

„Steiermark schon wieder von schweren Unwettern getroffen“

„Es ist erschütternd und macht betroffen, dass die Steiermark schon wieder von so schweren Unwettern getroffen wurde, die massive Schäden angerichtet haben. Wir können uns nur bei allen bedanken, die seit Stunden im Einsatz sind, um Menschen zu helfen und Schäden zu verhindern“, so Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.