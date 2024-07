Murenabgang in Tirol: Aufräumarbeiten laufen auf Hochdruck

Der Murenabgang richtete viel Schaden an.

Der Murenabgang richtete viel Schaden an.

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 10:12 / ©Land Tirol

Nach einem Murenabgang in der Nacht auf heute, Freitag, auf die B 180 Reschenstraße und die danebenliegende L 65 Oberinntalstraße zwischen der Gemeinde Pfunds und der Gemeinde Tösens im Bereich des Ortsteils Tschupbach (Bezirk Landeck) sind beide Straßen aktuell für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Gemeinden Pfunds, Spiss und Nauders sowie der Reschenpass sind damit aktuell vom Inntal aus nicht erreichbar. Eine Umfahrung der Sperren ist aktuell nur großräumig über Südtirol bzw. die Schweiz möglich.

Lokalaugenschein aus Tirol

©Land Tirol | Nach einem Murenabgang auf die B 180 Reschenstraße und die danebenliegende L 65 Oberinntalstraße sind beide Straßen aktuell für den gesamten Verkehr gesperrt. ©Land Tirol | An der L 65 Oberinntalstraße wurde das Widerlager einer Brücke unterspült. ©Land Tirol | Drohnenaufnahme der B 180 bzw. L 65. ©Land Tirol | Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. ©Land Tirol | Wann die Sperren aufgehoben werden, ist noch unklar.

Aufräumarbeiten auf Hochdruck

Die Aufräumarbeiten laufen bereits unter Hochdruck. Zudem werden die Hänge entlang des Tschupbachs oberhalb der Straßen derzeit von der Landesgeologie überprüft. „Unsere Priorität liegt darauf, den Verkehr in sicherer Weise an der Schadensstelle vorbeileiten zu können. Wir konzentrieren uns aktuell vor allem darauf, das Material von der B 180 Reschenstraße zu räumen. Erst dann können wir restlos beurteilen, ob die Straße selbst beschädigt ist oder bereits wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Entlang der L 65 hingegen wurde das Widerlager einer Brücke unterspült – hier werden die Instandsetzungsmaßnahmen jedenfalls länger andauern. Intensiv wird derzeit daran gearbeitet, den Tschupbach wieder in seinen ursprünglichen Bachverlauf zurückzulegen“, erklärt Bernd Stigger, Leiter des Baubezirksamts Imst.

Verklausung in Serfaus

In Serfaus, kam es im Bereich der Talstation der Komperdellbahn zu einer Verklausung eines Baches und einer Hangbewegung. Die Räum- und Sicherungsarbeiten haben bereits begonnen – besiedeltes Gebiet ist nicht betroffen.