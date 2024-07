Erst reanimiert, dann verstorben: Zwei Tote bei Horror-Crash in Graz

Zwei Personen sind bei einem Horror-Crash in Graz verstorben.

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 10:13 / ©Fotomontage: Pexels / SİNAN ÖNDER & RK / Trummer

Gegen 20.45 Uhr fuhr ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung gemeinsam mit zwei weiteren Personen (beide 19) mit seinem Auto in Richtung Graz. Aus bisher unbekannten Gründen dürfte der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. In weiterer Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einem dort befindlichen Lichtmast, wie die Polizei berichtet.

Dritte Person verletzt

Durch den Aufprall wurden sowohl der Lenker als auch der Beifahrer lebensgefährlich verletzt. Mehrere ankommende Verkehrsteilnehmer hielten an und leisteten Erste Hilfe. Die beiden Schwerverletzten konnten zuvor noch erfolgreich reanimiert werden, verstarben aber schlussendlich im LKH Graz. Die am Rücksitz befindliche Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Graz zur weiteren Behandlung verbracht.