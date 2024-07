Hagel, Sturm und Starkregen: Nächste Gewitterwalze rollt auf Kärnten zu

Nach den nächtlichen Gewittern wird es auch am Freitag im Verlauf des Tages in Kärnten wieder krachen.

Der größte Unterschied zur Unwetterlage in der vergangenen Nacht liegt wohl darin, wo es heute am stärksten krachen könnte. „Heute liegt der Schwerpunkt eher in Oberkärnten bis in die Gurktaler Alpen hinauf“, weiß ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Bereits am Vormittag können dabei erste Schauer und Gewitter niedergehen, im Tagesverlauf ist das Gewitterpotenzial dann auch weiter im Osten erhöht.

„Alle Begleiterscheinungen möglich“

In Unterkärnten wiederum und vor allem im Klagenfurter Becken sollte der Föhn die Gewittertätigkeit eher dämpfen. „In den Gewitterregionen sind jedenfalls alle Begleiterscheinungen möglich, angefangen von Starkregen über Sturm und Hagel“, so der Experte weiter.

„In der Nacht sind die Gewittercluster nur langsam gezogen“

Die Situation würde sich im Vergleich mit der vergangenen Nacht auch noch in einem zweiten Punkt unterscheiden. „In der Nacht sind die Gewittercluster nur langsam gezogen, da gab es punktuell hohe Niederschlagsmengen. Heute ziehen sie vermutlich ein bisschen schneller“, erklärt der Meteorologe.

Am Sonntag stabilisiert sich das Wetter dann wieder

Auch am Samstag sind dann übrigens wieder Gewitter stellenweise – vor allem wiederum in Oberkärnten – zu erwarten. Die Situation sei allerdings noch etwas schwerer einzuschätzen, die gewittrigen Regenschauer dürften aber wohl nicht ganz so stark sein wie heute. „Und in Unterkärnten könnte es schon am Samstag weitgehend trocken bleiben. Am Sonntag stabilisiert sich das Wetter dann generell“, meint der Meteorologe abschließend.