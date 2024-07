Schock nach Videotelefonat: Villacher wird mit Penis-Bild erpresst

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 11:05 / ©Pexels / Andrea Piacquadio

Gegen 20.30 Uhr führte ein 49-jähriger Villacher gestern Abend, am 11. Juli, mit einer bisher noch unbekannten Frau ein Videotelefonat. Die Unbekannte hat den 49-Jährigen im Zuge des Gesprächs dazu aufgefordert, sein Geschlechtsteil in die Kamera zu halten und anschließend Fotos davon gemacht. Mit diesen Fotos erpresste sie den Mann, der in weiterer Folge mehrere hundert Euro auf ein Konto überwies, ehe er zur Polizei ging. Nun werden noch weitere Erhebungen durchgeführt.