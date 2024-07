LKW steht auf Parkplatz – plötzlich ist wichtige Karte weg

Am Mittwoch, dem 3. Juli, in der Zeit zwischen 21 Uhr bis 22 Uhr wurde von unbekannten Tätern am Areal eines Truckcenters in Maribor/Slowenien aus einem unversperrten LKW eine Tankkarte samt notierten PIN gestohlen. Anschließend wurden mehrere Tankungen mit einer Schadenssumme von mehreren tausend Euro zum Nachteil einer Firma aus dem Bezirk Wolfsberg durchgeführt.