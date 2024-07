Ab Montag: Schutzzone im Grazer Volksgarten wird wieder eingerichtet

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 11:11 / ©5 Minuten

Im Grazer Volksgarten hat sich in den vergangenen Jahren ein Kriminalitäts-Hotspot entwickelt. Nachdem es vor vier Monaten den Auftrag gab, die Jugendkriminalität einzudämmen, hat man auch in der Steiermark reagiert. 570 Anzeigen hat es seitdem bei Schwerpunktaktionen gegeben, über 100 davon fielen auf Minderjährige zurück. Zwölf Personen sind dabei sogar festgenommen worden, berichten heute Verantwortliche von Polizei und Land bei einer Pressekonferenz.

Schutzzone in Wiener Neustadt als Vorbild

Vor allem gegen Drogenhandel, Körperverletzungen und Vandalismus will man vorgehen. Als Vorbild hat man eine Schutzzone in Wiener Neustadt, die man nun auch beim Grazer Volksgarten ab Montag einführen will. Sie soll sechs Monate lang gelten, „damit Graz sicher ist und bleibt“, sind sich die Verantwortlichen einig.

„Damit Graz noch lebenswerter wird“

„In den letzten Monaten haben wir immer mehr gesehen, dass es zu unerwünschten Aktivitäten gekommen ist. Die Schutzzone ist für die Anrainer gedacht, damit Graz noch lebenswerter wird“, so Landeshauptmann Christopher Drexler. Bereits 2019 habe man eine Schutzzone in Graz für ein Jahr gehabt. „Die Zahlen sind damals um die 80 Prozent massiv zurückgegangen“, erinnert sich auch Landespolizeidirektor Gerald Ortner.

„Schwerpunktaktionen haben nicht gereicht“

Nachdem die Zahlen seit dem Frühjahr im Volksgarten um 40 Prozent angestiegen sind, musste man handeln. Die Schwerpunktaktionen hätten nicht gereicht, weshalb ab Montag, 0 Uhr, die Schutzzone gilt. Das heißt, dass Personen, bei denen man glaubt, sie könnten gefährlich werden, für 30 Tage verwiesen werden können. Zudem ist auch eine Geldstrafe bis zu 1.000 Éuro (im Wiederholungsfall bis zu 4.600 Euro) möglich. Eingesetzt werden Spezialkräfte – auch von der Kriminalpolizei.

©LPD Steiermark

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2024 um 11:31 Uhr aktualisiert