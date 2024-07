Zehntausende Euro weg: „Finanz-Online“-SMS wird Frau zum Verhängnis

Eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wurde Opfer eines schweren Betrugs. Am Samstag, dem 6. Juli, erhielt sie eine SMS von einem unbekannten Täter, in der ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Finanz-Online-Daten am 7. Juli ablaufen würden. Sie wurde aufgefordert, ihre Daten über einen mitgesendeten Link zu aktualisieren.

Fake-Internetseite des Finanzamtes

Die Frau klickte auf den Link und wurde auf eine täuschend echt aussehende Fake-Seite des Finanzamtes weitergeleitet. Dort begann sie, ihre persönlichen Daten einzugeben, brach den Vorgang jedoch vor der Speicherung ab.

Plötzlich rief Bankberater an

Noch am selben Tag erhielt sie einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der Täter erklärte, dass von ihrem Bankkonto mehrere Transaktionen nach Russland durchgeführt worden seien. Um die Rücküberweisung der Beträge zu ermöglichen, müsse sie einige Transaktionen über ihren Online-Banking-Zugang freigeben.

Zehntausende Euro weg

Die Frau erlaubte dem Täter den Fernzugriff auf ihren Laptop und gab in der Folge mehrere Transaktionen mit einer Gesamtsumme von mehreren zehntausend Euro frei. Die Überweisungen wurden auf verschiedene österreichische und deutsche Bankkonten getätigt. Diesbezüglich werden noch weitere Erhebungen durchgeführt.