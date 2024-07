Transfer-Coup: Petar Filipovic verstärkt die Abwehr des GAK

Petar Filipovic, 33, ist kein Unbekannter im europäischen Fußball. Der Abwehrspieler startete seine Karriere mit einem Debüt am 14. Mai 2011 in der deutschen Bundesliga für den FC St. Pauli. Von dort führte ihn sein Weg nach Kroatien, wo er für Cibalia Vinkovci und NK Slaven Belupo auflief.

Stationen in Österreich, Türkei und Zypern

Im Winter 2015/2016 zog es Filipovic in die österreichische Bundesliga zum SV Ried. Seine starken Leistungen brachten ihm später einen Wechsel zur Wiener Austria ein. Doch damit nicht genug: Der Defensivspezialist sammelte auch Erfahrungen in der türkischen Süper Lig bei Konyaspor und in der heimischen Bundesliga beim LASK. Zuletzt stand er bei AEL Limassol auf Zypern unter Vertrag.

Europa-League-Routinier

Auf internationaler Bühne ist Filipovic ebenfalls ein echter Veteran. Der neue GAK-Spieler absolvierte 22 Spiele in der Europa League, 10 in der Europa League-Qualifikation, 4 in der Champions League-Qualifikation und ein Spiel in der Conference League.

GAK-Sportdirektor Elsneg begeistert

Sportdirektor Dieter Elsneg zeigt sich überglücklich über den Transfer: „Ich bin sehr froh, dass wir mit Petar einen tollen, erfahrenen Spieler in unseren Reihen begrüßen können. Petar ist ein Leader, der uns mit seiner Qualität gut tun wird.“