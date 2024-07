Wasserrettung im Unwettereinsatz: Bus drohte aufzuschwimmen

Ein schweres Unwetter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vor allem über den Nordosten von Kärnten gezogen. Auch in Wolfsberg hat dabei Starkregen dafür gesorgt, dass der Wasserpegel hier und da ansteigt. So musste sogar die Wasserrettung gegen 1.10 Uhr in der Nacht zum Einsatz ausrücken.

Personen waren keine in dem Bus

Am Embassyparkplatz in Wolfsberg stand nämlich ein Bus im Wasser, das sich dort angesammelt hatte. Der Bus drohte, aufgrund des steigenden Wasserpegels, aufzuschwimmen, wie die Wasserrettung berichtet. Personen waren jedenfalls keine in dem Bus, bestätigt die Wasserrettung Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten.