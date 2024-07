Tankstellen-Mitarbeiter mit mutmaßlicher Pistole bedroht

Der Unbekannte saß hinter der Tankstelle in Wien-Liesing, 23. Bezirk, in einem Bereich für Mitarbeiter und wurde durch einen Tankstellenmitarbeiter aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, soll es zwischen dem 23-jährigen Tankstellenmitarbeiter und dem Unbekannten zu einer Rangelei gekommen sein. Danach soll der Mann in seinen Rucksack gegriffen haben, in dem sich eine mutmaßliche Schusswaffe befand. Danach ist der Unbekannte geflüchtet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Ermittlungen laufen.