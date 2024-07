Polizeialarm in Graz: Cobra-Einsatz in der Kaiserfeldgasse

Der Einsatz sorgte für großes Aufsehen in der Grazer Innenstadt. Augenzeugen meldeten sich bei 5 Minuten und berichteten von einer starken Polizeipräsenz in der Kaiserfeldgasse. „Aktuell läuft in der Kaiserfeldgasse in der Grazer Innenstadt ein Cobraeinsatz“, so die offizielle Aussage der Polizei. Mehr Details zum Hintergrund des Einsatzes wurden bislang nicht bekanntgegeben. Der „Steirerkrone“ zufolge soll es jedoch zwei Verletzte geben, von denen einer möglicherweise in Lebensgefahr schwebt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2024 um 12:13 Uhr aktualisiert