Jahrelang Probleme: Jetzt ist Kärntner Landwirtschafts-Betrieb pleite

Die "Landtechnik Maschinenbau Bürger GmbH & Co. KG" ist in den Konkurs geschlittert.

Die "Landtechnik Maschinenbau Bürger GmbH & Co. KG" ist in den Konkurs geschlittert.

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 12:18 / ©h_lunke/ #37156833 /stock.adobe.com

Bei dem Verfahren am Landesgericht Klagenfurt handelt es sich um ein Konkursverfahren. Die Überschuldung soll laut Angaben der Schuldnerin im Antrag bei und 350.000 Euro liegen. Von der Insolvenz des Unternehmens aus Patergassen sind rund 45 Gläubiger und neun Dienstnehmer betroffen. Geplant ist nun, offene Aufträge abzuarbeiten und die Handelswaren im Rahmen einer übertragenen Sanierung durch die Übernahme des Betriebes an Dritte zu verkaufen.

Unternehmen befand sich über Jahre hinweg „in angespannter Situation“

Das Unternehmen wurde im Oktober 2002 gegründet, man befasst sich mit dem Großhandel von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten. Darüber hinaus wird eine Reparatur- und Servicewerkstätte geführt. Die Ursache der Insolvenz liegt, wie AKV und KSV1870 aus dem Antrag zitieren, „in einer angespannten Situation“, in der sich das Unternehmen schon über Jahre hinweg befinden würde. Im Jahr 2019/2020 hat man das Unternehmen dann erstmals restrukturiert, was kurzfristig auch Erfolg brachte.

Auch Kreditzinsen in letzten Jahren „massiv gestiegen“

In weiterer Folge verschlechtere sich das Rohergebnis durch gesunkene Umsätze und schlechter Margen im Handel jedoch weiter, sodass der Jahresabschluss 2023 negativ war. „Als erschwerend kam hinzu, dass die Kreditzinsen in den letzten Jahren massiv gestiegen sind und die Schuldnerin sich die Zahlungsunfähigkeit nunmehr eingestehen muss“, so KSV1870 und AKV.