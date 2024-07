Polizei trauert: Kärntner (22) bei schwerem Unfall in Graz verstorben

Ein junger Kärntner ist bei einem schweren Motorradunfall in Graz verstorben.

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 12:49 / ©Fotomontage: RK / Trummer & Pexels

Erst 22 Jahre alt war jener junge Mann, der gestern Nachmittag in Graz bei einem schweren Motorradunfall sein Leben verloren hat. Er war am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr auf der Peter-Rosegger-Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor. In weiterer Folge geriet er erst auf die Gegenfahrbahn, überfuhr daraufhin den Randstein und stieß gegen eine Straßenlaterne.

Polizei Kärnten trauert auf Facebook

Bei dem 22-Jährigen handelte es sich um einen jungen Kärntner, der seine Polizeiausbildung in der Landeshauptstadt Graz absolvierte. Die Polizei Kärnten trauert dementsprechend auf Facebook um den jungen Polizeischüler. „Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl sind bei der Familie in Kärnten, den Freunden und den Schulkollegen des in der Steiermark tödlich verunglückten Kollegen“, schreiben sie dort.