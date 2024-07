Bluttat: Zwei Tote nach Schüssen in Graz

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 14:12 / ©KK/ Leser

Freitagmittag, 12. Juli 2024, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Kaiserfeldgasse zu einer Auseinandersetzung, bei der es auch zur Abgabe von Schüssen kam. Darauf folgte ein Großeinsatz der Polizei in der Grazer Innenstadt. Die genauen Hintergründe der Straftat standen zunächst noch nicht fest. Sämtliche Einsatzkräfte der Polizei und Cobra waren jedoch im Einsatz. Großräumige Sperren wurden eingerichtet. Die Ermittlungen zum Tathergang, Tatortarbeit und Spurensicherung laufen bereits. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Opfer erlag Verletzungen

Aktuellen Informationen zu Folge besteht keine akute Gefahr mehr. Mittlerweile äußerte man sich auch seitens der Stadt Graz zu dem schrecklichen Vorfall. „Ein junger Mann hatte in einer Grazer Kanzlei Schüsse auf eine Mitarbeiterin abgegeben, die mittlerweile ihren Verletzungen erlag. Der Tatort wurde großräumig gesperrt. Die Lage ist nun sicher, auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind wieder im Einsatz“, heißt es. „Danke an die Polizei für den raschen und umsichtigen Einsatz“, sagte Bürgermeisterin Elke Kahr und richtete ihren Dank auch an das Kriseninterventionsteam, das schnell zur Stelle war. „Mein Beileid gilt den Hinterblieben, sowie den Kolleginnen und Kollegen im betroffenen Unternehmen.“

Mord und Suizid

Die Polizei sprach zunächst noch von zwei Schwerverletzten. Mittlerweile sei aber klar, dass es zwei Tote gibt. Demnach dürfte es sich bei dem Vorfall um eine Beziehungstat gehandelt haben. So soll ein Mann mit einer Langwaffe zuerst eine Frau und dann sich selbst erschossen haben. Nähere Umstände sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Hilfe rund um die Uhr Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft.

„Drei Klescher gehört“

Eine Frau, die in einer der – nicht betroffenen – Anwaltskanzleien arbeitet, gab der APA gegenüber an, sie habe gegen 12 Uhr „drei Klescher“ gehört. Ihre Mitarbeiterin habe „gut reagiert“ und sofort gerufen „alles zusperren“. Sie hörte am Gang eine Frau schreien und bekam mit, dass jemand nach unten rannte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2024 um 14:43 Uhr aktualisiert