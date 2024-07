Technischer Einsatz: Baum fiel auf Wohnmobil

/ ©BF Klagenfurt am Wörthersee

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 14:20

Am heutigen Morgen wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einem technischen Einsatz alarmiert. An der Einsatzstelle wurde ein Baum in Schräglage vorgefunden. Erschwert kam hinzu, dass dieser direkt auf einem Wohnmobil bündig auflag.

Mittels HUB

Um das Wohnmobil schonend von der Last zu befreien, wurde Schritt für Schritt der Baum mittels HUB vom Wipfel weg abgetragen, um den Folgeschaden so gering wie möglich zu halten.