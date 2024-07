Ab 16 Uhr: Kräftiges Gewitter zieht von Italien nach Kärnten

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 14:51 / ©Montage Canva

In Kärnten liegt der Schwerpunkt momentan in den Bezirken Spittal und Hermagor. Hier ist in nächster Zeit mit Starkregen, Hagel bis zwei Zentimeter und Sturmböen zu rechnen.

Auch in Unterkärnten starke Unwettergefahr

Laut Skywarn Austria sind aber die Gewitter, die sich aktuell noch in Italien befinden, besonders kräftig. Diese ziehen ebenfalls Richtung Nordosten. Sollten diese sich nicht abschwächen, besteht ab etwa 16 Uhr auch in Unterkärnten Unwettergefahr.