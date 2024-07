Angeschossen! Besitzer fand seine Katze „Boss“ verletzt auf

Am Samstag, dem 6. Juli, gegen 0 Uhr, verließ die Freigänger-Katze „Boss“, Rasse Maine-Coon, die Wohnung des Besitzers in Vandans, Bezirk Bludenz, Vorarlberg und kehrte vorerst nicht zurück. Am Sonntagabend, dem 7. Juli, um zirka 20 Uhr, suchte der Katzenbesitzer verzweifelt sein Haustier. Folglich fand er seine verletzte Katze liegend im Garten in einer Wohnanlage auf. Er brachte das verletzte Tier in eine Tierklinik, wo mittels Röntgenaufnahme ein Projektil im Körper der Katze festgestellt werden konnte.

Hinweise erbeten Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Schruns (Tel. +43 59 133 8107) erbeten.