Messerattacke in Villach: Schockierende Details kommen ans Licht

Am Montagabend, dem 8. Juli, spielten sich in der Italiener Straße, in Villach, dramatische Szenen ab. Ein Augenzeuge konnte beobachten, wie ein 37-jähriger Villacher auf offener Straße von seinem Angreifer, einem 39-jährigen Türken, niedergestochen und lebensgefährlich verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Mordversuch dauern noch an.

Schockierende Details

Doch warum kam es zur Messerattacke? Das Motiv des Angreifers ist weiterhin unklar. Auch die Aussagen des Verdächtigen und der anderen drei Beteiligten divergieren stark. Jedenfalls waren an jenem Abend drei Personen, zwei Männer, darunter das Opfer und eine Frau, gemeinsam unterwegs, um den Angreifer zur Rede zu stellen. Gegenüber 5 Minuten schildern Stefan*, das Opfer, und Carla*, was genau sich abgespielt hatte. Was dabei ans Licht kommt, schockiert.

Messer-Angreifer war Ex-Chef

Die Anfänge des Dramas gehen mehrere Monate zurück. Carla hatte im März angefangen, bei dem 39-jährigen Türken als Lieferantin und später als Schichtleiterin zu arbeiten. „Er hat immer wieder mit mir geflirtet und mich angefasst. Zuerst dachte ich, es wäre Spaß“, erinnert sie sich im Gespräch mit 5 Minuten zurück. Doch aus diesem „Spaß“ wurde bald ein reinster Albtraum.

Monatelange Qualen

„Er hat mich dann zwischen April und Mai mehrmals vergewaltigt. Im Mai ist er dann einmal in meine Wohnung gestürmt und wollte mich umbringen. Er hielt mir sogar ein Messer vor die Kehle. Ich hatte Angst, er hat gedroht meinen Freunden, Familie und sogar meinen Kindern etwas anzutun. Es war ein einziger Psychoterror, er hat mich total fertig gemacht“, erzählt Carla. Noch heute hat sie mit all dem Geschehenen zu kämpfen, immer wieder bekommt sie Panikattacken.

Freunde wollten Peiniger zur Rede stellen

„An jenem Abend wollten wir ihn zur Rede stellen. Wir wollten wissen, wieso er mir das angetan hat.“ Also gingen Carla, Stefan und ein weiterer Freund zur Wohnadresse des 39-Jährigen. Während Carla im Stiegenhaus wartete, klopften die anderen beiden an die Tür. Der 39-Jährige öffnete zwar, weigerte sich aber zu reden. In der Wohnung des Mannes waren sie ihren Aussagen zufolge nie. „Wir sind wieder weggegangen und dann eben unten auf der Straße gestanden.“ Plötzlich stürmte der Verdächtige auf die drei zu. Der Villacher stellte sich vor ihn und fragte ihn, was er wollte. Da zückte er ein Messer und stach auf das Opfer ein.

Opfer außer Lebensgefahr

Stefan erlitt lebensgefährliche Verletzungen durch die Messerstiche. Mittlerweile ist er auf dem Weg der Besserung. „Ich wurde gestern, Donnerstag, aus dem Krankenhaus entlassen. Operiert wurde ich am Bauch und der Schulter. Es wird ein langwieriger Prozess, aber es geht bergauf. Für die nächsten sechs Wochen ist jetzt mal Ruhe angesagt“, sagt der Verletzte im Gespräch mit 5 Minuten.

Lebenslange Haft droht

Carla hat ihren mutmaßlichen Peiniger bereits wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und versuchten Mordes angezeigt. Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigt auf Anfrage von 5 Minuten: „Gegen den Beschuldigten ist bereits ein Ermittlungsverfahren anhängig.“ Jedenfalls drohen dem 39-Jährigen wegen Mordversuchs zwischen 10 und 20 Jahre oder sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Könnte das laufende Verfahren nun in die Anklage zur Messerattacke einfließen? „Ganz allgemein ist es so, dass die zuständige Staatsanwältin, entweder alle Fakten zur Anklage bringt, wenn diese eine Urteilswahrscheinlichkeit aufweisen, bzw. bei untergeordneten Fakten mit wenig Strafdrohung, die bei der Bemessung der Strafe nicht wesentlich ins Gewicht fallen, diese vorerst zurücklegt (mit der Option diese später – bsp. bei einem Freispruch – wieder aufzugreifen)“, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Bis es zu einer Verurteilung kommt, gilt für ihn die Unschuldsvermutung.

