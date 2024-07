Wiener (26) gab sich als Polizist aus – Festnahme!

Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsgruppe „Falsche Polzisten“, haben durch intensive Ermittlungen einen 26-jährigen Mann aus Wien ausgeforscht, der beschuldigt wird, im Rahmen einer kriminellen Organisation mit dem Modus Operandi „Polizeitrick“ als Telefonist in einem Callcenter in Istanbul, Türkei, 18 schwere gewerbsmäßige Betrugshandlungen angebahnt und somit zur Vollendung der Straftaten beigetragen zu haben. Die Ermittler konnten den Beschuldigten am 29. Mai 2024 in Mödling festnehmen.

Als Polizist ausgegeben

Er soll von Juli 2022 bis August 2023 an diesen Betrugshandlungen als Keiler/Telefonist beteiligt gewesen sein. Er habe sich als Polizist ausgegeben und den Opfern vorgetäuscht, dass eine Einbrecherbande festgenommen worden sei, wobei Notizen mit dem Namen des Opfers vorgefunden wurden und sie nun möglicherweise selbst zum Opfer werden könnten. Zur Sicherung ihrer Vermögenswerte würden diese durch die vermeintliche Polizei abgeholt werden.

Hunderttausende Euro Schaden

Bei zehn Betrugshandlungen wurden von den Opfern Bargeld bzw. Golddukaten ausgefolgt. Diese Straftaten wurden in Wien und in den Bezirken Tulln und Bruck/Leitha verübt. Bei acht weiteren Betrugshandlungen blieb es bei Versuchen, die in Wien und im Bezirk Tulln begangen worden sind. Der dabei verursachte Gesamtschaden beträgt 348.110 Euro, inklusive fiktiven Schaden bei versuchten Betrugshandlungen. Der Beschuldigte war geständig. Er wurde über Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Präventionstipps der Polizei Vorsicht bei unbekannten Anrufern!

Fragen Sie sich: Kann die Geschichte stimmen? Sprechen Sie sofort mit Verwandten und Freunden!

Geben Sie keine Details über Ihr Vermögen preis!

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie auf!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Übergeben Sie niemals Geld oder Gold an Unbekannte!

Fordern Sie von angeblichen Polizisten einen Dienstausweis!

Kontaktieren Sie die Notrufnummer 133 und fragen Sie, ob es diese Polizistin/diesen Polizisten wirklich gibt!

Nehmen Sie Warnungen von Bankangestellten ernst!

Sprechen Sie mit Ihrer Familie über diese falschen Polizisten! Vor allem ältere Generationen sind betroffen.

: